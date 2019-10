28 vermoedelijke transmigranten opgepakt bij controleactie aan Antwerpen-Berchem

Berchem -

In Antwerpen zijn in de nacht van maandag op dinsdag 28 personen opgepakt aan het station van Antwerpen-Berchem omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikten. Dat meldt de federale politie. Het ging om een controleactie van de Antwerpse federale politie in samenwerking met zes lokale politiezones en de Dienst Vreemdelingenzaken. De actie was gericht tegen transmigratie en mensensmokkel en de overlast in en rond het station die daarmee gepaard gaat.