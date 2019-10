Zitting over aanhouding van Puigdemont uitgesteld naar december

De Brusselse raadkamer heeft zich dinsdag nog niet gebogen over het Europees aanhoudingsbevel dat het Spaanse gerecht heeft uitgevaardigd tegen de ex-minister-president van Catalonië Carles Puigdemont. Dat zal pas op 16 december gebeuren, zo hebben de advocaten van de Catalaanse politicus dinsdagvoormiddag gemeld.

Volgens de verdediging is het Brusselse parket van oordeel dat het EAB uitvoerbaar is. “Wij zullen de immuniteit van onze cliënt als Europees parlementslid inroepen en aanvoeren dat er geen sprake is van dubbele strafbaarstelling, en dat er gevaar dreigt voor de schending van de mensenrechten van onze cliënt”, zegt meester Paul Bekaert.

Het Spaanse gerecht had op 14 oktober een nieuw Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgevaardigd tegen Puigdemont. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet. Twee eerdere EAB’s die eerder waren uitgevaardigd, waren door het Spaanse gerecht ingetrokken. In het Europees aanhoudingsbevel dat ditmaal is uitgevaardigd wordt Puigdemont vervolgd voor misbruik van overheidsgeld en opruiing.

“Het Belgische openbaar ministerie is van mening dat de feiten ook in België strafbaar zijn”, zegt meester Bekaert. “Het zou naar Belgisch recht gaan om afwending van overheidsgelden en samenzwering tegen de staatsvorm. Wij zullen de immuniteit van onze cliënt inroepen en we betwisten de dubbele strafbaarstelling. We roepen ook in dat er gevaar bestaat dat de mensenrechten geschonden zullen worden. Het EAB wordt hier misbruikt. Ik herinner eraan dat in 2005 de Spaanse wetgever het houden van een referendum niet langer strafbaar heeft gesteld met gevangenisstraffen. Reden daarvoor was dat de wetgever het niet democratisch vond om gevangenisstraffen op te leggen voor het houden van een referendum.”

Spaanse vicepremier: “Zouden niet begrijpen dat België voortvluchtigen niet overlevert”

Intussen laat de Spaanse regering bij monde van vicepremier Carmen Calvo weten dat ze het “niet zou begrijpen” als de Belgische staat “degenen die op de vlucht zijn voor het Spaanse gerecht” niet zou uitleveren. Calvo zei ook dat de regering waar zij deel van uitmaakt in dat geval “beslissingen zal nemen”, zonder te specifiëren dewelke. Voor haar is het “niet respectabel” dat aan een “uitstekende” democratie als de Spaanse de zekerheid wordt ontzegd “dat iedereen gelijk is voor justitie”.