Met ploegje van 6,2 miljoen boven Barça en Real: promovendus Granada is de verrassende leider in La Liga

De Spaanse competitie is tien speeldagen ver en niet Barcelona of Real Madrid, maar promovendus Granada prijkt helemaal bovenaan de rangschikking. Opvallend. Zeker als je weet dat de club zich nooit langer dan vijf jaar onafgebroken wist te handhaven in de Primera Division. In zijn 86-jarig bestaan won het bovendien nog nooit een belangrijke trofee. Komt daar dit seizoen verandering in?