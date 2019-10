Antwerp-coach Bölöni zit nog met wat vragen en geeft ons een inkijk in zijn (moeilijke) keuzes

“Kortrijk kloppen en we zijn vertrokken”, aldus Antwerp-voorzitter ­Gheysens vorige week. Op Genk en Moeskroen zullen we zien of hij gelijk had. Eén ding is zeker: Laszlo Bölöni heeft weer moeilijke knopen door te hakken – dat geeft hij zelf toe. “Moet ik voor speler x of y kiezen: ik zit nog met wat ­vragen…” We overlopen samen de belangrijkste.