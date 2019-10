Man overleden na zwaar ongeval op A8 in Halle

Halle - Na een zwaar ongeval maandagnacht op de A8 in halle is een van de slachtoffers dinsdagochtend overleden.

Maandagnacht gebeurde er rond middernacht een zwaar ongeval op de A8 in Halle. Twee voertuigen botsten er in onduidelijke omstandigheden tegen elkaar. Drie mensen raakten bij het ongeval gewond. Een slachtoffer, een man van 44 jaar uit Lessen, overleed dinsdagochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

In de andere wagen raakten twee mensen lichtgewond, de chauffeur en een passagier. Ook zij werden naar het ziekenhuis afgevoerd. De bestuurder legde een negatieve ademtest af. Van het ongeval zijn geen getuigen en er zijn ook geen camerabeelden. De oorzaak van het dodelijk ongeval wordt nog verder onderzocht.