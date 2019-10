Zo kregen de Amerikanen ongrijpbare ISIS-leider te pakken: met dank aan de Koerden, een vuile onderbroek en een dappere hond

Stilaan lekken steeds meer details uit over de klopjacht op ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Daarbij valt op dat de door president Donald Trump zo geprezen Amerikaanse inlichtingendiensten en ‘special forces’ behoorlijk veel hulp kregen van buitenlandse diensten. Met een opvallende rol voor de vuile onderbroek van Al-Baghdadi en een anonieme legerhond.

Er komen steeds meer details naar buiten over de gewaagde missie. Zo blijkt de ISIS-leider de afgelopen maanden verraden te zijn door een reeks vertrouwelingen, die de CIA maar onder andere ook de Iraakse inlichtingsdiensten op het spoor brachten van de schuilplaats van Al-Baghdadi in de Syrische provincie Idlib.

Opvallend is ook de rol die de Koerden daarbij zouden hebben gespeeld. De commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten, onlangs in het noordoosten van Syrië nog door de VS in de steek gelaten, zegt dat hij een informant had binnen de kleine cirkel rond de terreurleider.

Die zou de locatie en de precaire details over Al-Baghdadi’s schuilplaats, waaronder hoeveel mensen er binnen waren, hebben doorgespeeld. Hij zou zelfs een vieze onderbroek en bloed van de ISIS-leider hebben gestolen, zodat via een DNA-test kon worden vastgesteld dat het daadwerkelijk om de beruchte terrorist ging.

Tekeningen

Ook de echtgenoot van Al-Baghdadi’s schoonzus, Muhammad Ali Sajid al-Zobaie, leidde Iraakse inlichtingendiensten naar een tunnel in de woestijn, vlak bij de Iraaks-Syrische grens, waar andere gebruiksvoorwerpen van de terroristenleider werden gevonden: wapens, een medische voorraad, religieuze boeken en een kleine tas met kaarten en tekeningen van schuilplaatsen.

Al-Baghdadi was al meer dan een jaar in Syrië, aanvankelijk in het oosten om daarna naar Idlib te trekken. De operatie tegen Al-Baghdadi was dus het sluitstuk van een maandenlange jacht op de ISIS-leider, waarbij verschillende - en in een aantal gevallen rivaliserende - inlichtingendiensten betrokken waren.

De VS heeft nu zo’n dertig leden van de internationale coalitie tegen ISIS uitgenodigd voor overleg komende maand. Washington wil dat zij een rol gaan spelen in de stabilisering van Oost-Syrië, waar de VS onlangs met enkele honderden manschappen is teruggekeerd om “de oliebelangen veilig te stellen”.

“Prachtige hond”

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Trump op Twitter ook een foto vrijgegeven van “de prachtige hond” die een cruciale rol speelde in het opjagen en vangen van Al-Baghdadi. Het zou gaan om een Mechelse herder, in dienst bij de Delta Forces, die luistert naar de naam ‘Spot’. Eerder had Trump nog gezegd dat “de naam van de hond niet werd vrijgegeven”.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Het dier heeft de terroristenleider in een tunnel onder zijn schuilplaats opgejaagd tot hij geen andere uitweg meer zag en zich opblies. De hond raakte daarbij lichtgewond, zo maakte Trump eerder al bekend.