Noodopvangcentrum in Mechelen kan jaartje langer openblijven

Mechelen - Het noodopvangcentrum dat Rode Kruis Vlaanderen in Mechelen heeft geopend, blijft negen maanden tot een jaar langer open dan eerst gepland. Het centrum is gevestigd in een leegstaande ziekenhuiscampus die later zal worden omgebouwd tot woonzorgcentrum. Doordat die plannen verlaat zijn, kan de noodopvang langer open blijven.

In het noodopvangcentrum Zwartzustersvest in Mechelen, dat in maart 2019 de deuren opende, verblijven 230 mensen die in afwachting zijn van een beslissing over hun asielaanvraag door Fedasil. Het gaat om gezinnen met kinderen maar evengoed alleenstaanden. Gezien de recente toename van het aantal asielaanvragen in ons land, verwacht Fedasil vooral in 2020 nood aan extra opvangcapaciteit.

Het gebouw van de noodopvang Zwartzustersvest is nu nog eigendom van Welzijnsvereniging Dodoens, maar komt binnenkort in handen van Zorgbedrijf Rivierenland, dat het tegen 2024 zal verbouwen tot een woonzorgcentrum. Volgens Zorgbedrijf Rivierenland zullen die verbouwingswerken waarschijnlijk niet starten voor maart 2021 en met zekerheid niet voor december 2020. “Hoewel het noodopvangcentrum oorspronkelijk een jaar open zou blijven, wordt die termijn nu verlengd met minstens negen en maximum twaalf maanden. De huidige opvang verloopt vlot en het gebouw blijft intact tot 2021, dus dit was voor ons een evidente keuze”, verzekert Mechels schepen van Sociale Zaken en Welzijn Gabriella De Francesco (Groen).

Het Rode Kruis heeft de zorg voor de 230 bewoners de afgelopen maanden op zich genomen en wil dat graag verder blijven doen. De stad Mechelen verlengt het deeltijds contract van de projectcoördinator en een administratief medewerker met een jaar. Verder zal er in de meerjarenplanning een garantiebudget vrijgemaakt worden voor de aanstelling van een voltijds leerkracht om kinderen vanaf 4 jaar les te geven. Dat budget kan lager worden in het geval dat de Vlaamse Overheid een deel subsidieert.