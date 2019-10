Brandweer van Londen krijgt forse kritiek voor aanpak van brand in Grenfell Tower: “Dodentol had lager kunnen liggen”

Het brandweerkorps van Londen krijgt in een nieuw rapport forse kritiek op hoe het in 2017 de brand in een torenflatgebouw aanpakte die 72 mensen het leven kostte. De brandweer zou in een rapport “ernstige tekortkomingen” en systematische fouten verweten worden. Het rapport van een officieel onderzoek naar de brand in Grenfell Tower wordt woensdag vrijgegeven, maar delen ervan zijn al bekendgemaakt door de Britse media.

Het vuur verspreidde zich in juni 2017 heel snel over het hele flatgebouw terwijl veel bewoners lagen te slapen. Volgens het rapport had het dodental lager kunnen liggen als men bewoners geëvacueerd had terwijl dat nog mogelijk was in plaats van hen te zeggen dat ze in hun flat moesten blijven in het kader van de “stay-put”-strategie (blijf waar je bent).

Onderzoeker Martin Moore-Bick vermeldde ook dat panelen die voor de brand tegen de buitenmuren van het gebouw waren aangebracht, er de “voornaamste” oorzaak van waren dat de vlammen zich zo snel hadden verspreid.

De brand ontstond door een “elektrisch defect in een grote koelvriescombinatie” op de vierde verdieping, maar de bewoner treft geen schuld, zo staat volgens het persbureau nog in het rapport. De “voorbereiding en planning” van de Londense brandweer voor een brand als die in de Grenfellwoontoren “schoot ernstig tekort”, luidt het voorts.

Het Londense brandweerkorps zei op Twitter dat het “ongepast voor ons zou zijn commentaar te geven” voordat het rapport woensdag officieel bekendgemaakt wordt.