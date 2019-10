Onze Malinwa-watcher Thomas Standaert verklaart het succes van seizoensrevelatie KV Mechelen: ‘Propere Handen’ als duwtje in de rug

Wie stopt KV Mechelen? Na de promotie en de bekerwinst is KV nu ook alle records aan het breken als promovendus in 1A. Alleen op plaats drie met 23 punten uit twaalf wedstrijden: geen enkele nieuwkomer in eerste klasse kon de afgelopen vijftig jaar betere cijfers voorleggen. Het geheim van Malinwa? Een geschenk genaamd ... ‘Propere Handen’.