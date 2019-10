Labour keert kar: VK op weg naar vervroegde verkiezingen

De Britse premier Boris Johnson doet dinsdagmiddag een nieuwe poging om vervroegde verkiezingen te organiseren op 12 december. Gisterenavond slaagde hij daar niet in om de nodige tweederdemeerderheid in het Lagerhuis achter zich te krijgen, maar de wettekst die de regering straks indient maakt volgens waarnemers wel een goede kans, al is het maar omdat de gewone meerderheid volstaat. Oppositiepartijen SNP, de Liberal Democrats én ook Labour zullen het plan wellicht steunen en dus krijgen de Britten zo goed als zeker verkiezingen in december. Over de precieze datum bestaat nog discussie.

De regering van Boris Johnson verloor maandagavond voor de derde keer een stemming over vervroegde verkiezingen. Johnson hoopt zo de Tories opnieuw aan een meerderheid in het parlement te helpen, waarna zijn brexitplannen heel wat makkelijker door Westminster zouden komen.

Maar tot nog toe hield de regering daarbij vast aan de procedure via de ‘FTPA’, de ‘Fixed-Terms Parliaments Act’ of de wet die de organisatie van verkiezingen in Groot-Brittannië regelt. Binnen die wet is een tweederdemeerderheid in het Lagerhuis vereist om vervroegde verkiezingen te organiseren, en die kreeg Johnson tot nog toe niet bijeen. Maandagavond kwam hij 136 stemmen tekort.

De premier gooit het nu over een andere boeg. Meteen na de stemming van maandagavond kondigde hij aan een nieuw wetsvoorstel in te dienen, los van de FTPA. Voor een gewoon wetsvoorstel volstaat de gewone meerderheid van de helft plus één, maar de parlementaire behandeling duurt gewoonlijk wel enkele dagen. Het Lagerhuis trekt er dinsdagmiddag amper 6 uur voor uit: het debat begint rond 13.30 uur onze tijd. Daarna volgt een stemming. Volgens Lagerhuis-leider Jacob Rees-Mogg is dat voldoende. De wettekst wordt “extreem kort, simpel en beperkt in toepassing”, zegt hij.

De wet maakt volgens waarnemers een goede kans, al is het maar omdat ook de oppositie vervroegde verkiezingen niet helemaal ongenegen is. De Liberal Democrats en de Scottish National Party SNP verklaren al enkele dagen dat ook zij verkiezingen willen in december. Zij hopen hun aantallen te versterken en zo een nieuw brexitreferendum uit te kunnen roepen.

Twee voorwaarden

De twee fracties hebben wel enkele voorwaarden. De belangrijkste is dat Johnson zijn Withdrawal Agreement Bill - de wet die zijn brexitakkoord met de EU in nationale wetgeving moet omzetten - niet opnieuw mag indienen in het parlement tot er verkiezingen zijn geweest. Maar de oppositie zou de verkiezingen ook enkele dagen vroeger willen, op 9 december. Het semester aan de universiteiten eindigt op 13 december, en wellicht zijn de studenten een dag eerder al naar huis. De meesten zijn als kiezer geregistreerd in hun studentenstad, en de Liberal Democrats halen traditioneel een pak meer stemmen bij het jonge kiespubliek dan de Conservatieven.

Johnson zou de oppositie tegemoet willen komen wat de brexitwet betreft. Maar hij houdt wel vast aan de datum van 12 december, blijkt uit het pas gepubliceerde wetsontwerp. De vraag is of hij de LibDems en de SNP dan nog mee krijgt. Zij zouden een amendement willen indienen om alsnog op 9 december te landen.

Labour steunt dan toch

De grootste oppositiepartij Labour was tot nog toe minder happig op vervroegde verkiezingen. Uit de jongste peilingen blijkt dat die vooral de Conservatieven van Johnson goed zouden uitkomen, ook al omdat de arbeiderspartij er een meer gematigd standpunt over het Europees lidmaatschap op nahoudt en die positie moet delen met verschillende andere oppositiepartijen. In het Britse kiessysteem - dat niet proportioneel is - is dat een groot nadeel.

Maar na een overleg met de fractie dinsdagochtend is Labour toch bereid het plan van Johnson te steunen, kondigde partijleider Jeremy Corbyn aan. “We hebben van de Europese Unie gehoord dat uitstel van het artikel 50 tot 31 januari is bevestigd, dus voor de komende drie maanden is onze voorwaarde (een ‘no deal’ definitief van tafel, nvdr.) vervuld. We zullen nu de meest ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering lanceren die dit land ooit heeft gezien”, klinkt het in een statement. Labour zou het amendement van de LibDems en de SNP voor een vervroeging van de verkiezingsdatum naar 9 december wel willen steunen, meent de BBC.

31 januari

De 27 andere EU-lidstaten hebben de brexitdatum maandagochtend officieel opgeschoven naar 31 januari 2020, al kunnen de Britten er ook vroeger uit als het brexitakkoord in zowel het Britse als het Europese parlement geratificeerd is. Johnson stuurde Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk maandagavond wel een brief om verder uitstel volledig uit te sluiten. Hij hoopt daarmee de druk op het parlement nog op te voeren.