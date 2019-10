Racistische beledigingen, een hakenkruis en plakjes ham in kluisje: Brusselse brandweerman dient klacht in voor racisme

Brussel - Een Brusselse brandweerman in opleiding heeft bij de politie klacht ingediend voor racisme, nadat hij op zijn helm racistische beledigingen terugvond. Dat meldt dinsdag RTBF.

De man van Maghrebijnse afkomst vond afgelopen vrijdag racistische beledigingen op zijn helm en een tekening van een penis en een hakenkruis op zijn materiaal terug. “De directie heeft dit incident, dat trouwens strafbaar is, meteen ten strengste veroordeeld en heeft een onderzoek geopend met het oog op een tuchtprocedure”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Écœurée à la lecture de ces actes racistes au SIAMU.

J’espère que les auteurs seront fermement sanctionnés, ce genre de choses sont tout simplement inacceptables.

Tout mon soutien à la victime. https://t.co/6bAO0SSuZB — Leila Agic (@LeilaAgic) October 29, 2019

In de nacht van maandag op dinsdag deed zich een tweede incident voor: het kluisje van de man werd opengebroken, om er plakjes ham en een blikje bier in te zetten. Daarop dienden het slachtoffer en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dienden daarop klacht in bij de politie.

Onmiddellijk ontslag voor dader

In een interne nota na het eerste incident zei de directie “dat ze deze ontoelaatbare en strafbare actie ten strengste veroordeelt”. Ze voegt er aan toe dat deze het onderwerp zal zijn van een tuchtprocedure. Ook Brussels staatssecretaris Pascal Smet liet al weten dat hij “om een grondig onderzoek heeft gevraagd”. “We zullen wachten op een rapport en, indien nodig, zullen verdere stappen worden genomen.”

DBDMH-woordvoerder Walter Derieuw bevestigde de feiten aan RTBF. “Als blijkt dat de twee daden door dezelfde persoon zijn gepleegd, wordt dit onmiddellijk ontslag, ongeacht wat de rechterlijke instantie beslist”, zegt hij. “Dit is in strijd met alle waarden van ons brandweerkorps. Wij staan voor menselijke waardigheid, zowel die van al onze korpsleden als van de mensen die we elke dag helpen.”