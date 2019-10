Pandatweeling in Pairi Daiza moet naam krijgen en jij mag meebeslissen

De twee kleine babypanda’s die afgelopen zomer in dierenpark Pairi Daiza geboren zijn, worden binnenkort 100 dagen. Volgens de Chinese traditie is dan de tijd aangebroken om een naam te kiezen voor de kleintjes. Een daarvoor mag iedereen zijn stem uitbrengen.

Reuzenpanda Hao Hao beviel op 8 augustus van een tweeling: een mannetje van 160 gram en een vrouwtje van 150 gram. De twee kregen de voorlopige roepnamen ‘Baby Girl’ en ‘Baby Boy’ mee, maar nu - ze wegen intussen meer dan 4 kilo - wordt het stilaan tijd dat ze hun officiële, traditionele Chinese naam krijgen, meldt het dierenpark uit Brugelette.

De babypanda’s verkeren in blakende gezondheid, maar toch blijven de experts waakzaam. De overlevingskansen bij pandatweelingen liggen vrij laag, zeker in het eerste levensjaar. “Gelukkig toont Hao Hao zich tot nu toe een geweldige moeder en kan ze rekenen op een team van gepassioneerde Chinese én Belgische panda-experts”, aldus Pairi Daiza in een persbericht.

Namen

Na 100 dagen wachten (want dat levert goed geluk op volgens de Chinese traditie) is het nu tijd om echte namen te kiezen. Sinds dinsdagochtend kunnen de ruim 600.000 Facebook-fans van Pairi Daiza meebeslissen. Dit zijn de mogelijke keuzes:

- Een duo van namen :

Het duo Bao Di (”kleine broer van Tian Bao” voor Baby Boy) & Bao Mei (”kleine zus van Tian Bao” voor baby Girl)

Het duo Long Long (“draak” voor Baby Boy) & Feng Feng (“feniks” voor Baby Girl)

- Ofwel een individuele naam voor Baby Boy :

Tian Jiao (Trots van de hemel),

Tian You (Zegen van de hemel)

Hao Yun (Goed geluk)

- En een individuele naam voor Baby Girl :

Tian Yu (Intelligente schoonheid van de hemel).

Tian Xiang (Geur van de hemel).

Tian Yi (Vreugde van de hemel)

Ruan Ruan (Zacht meisje)

Stemmen kan via deze link.