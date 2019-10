In het centrum van Bergen is dinsdagmiddag een gebouw ingestort. Mogelijk bevinden er zich twee tot vijf personen onder het puin.

Het gebouw in de Rue des Juifs in het centrum van Bergen stortte dinsdagmiddag rond 13 uur in, meldt de brandweer. Volgens getuigen ging daaraan een explosie vooraf, en bevinden er zich twee tot vijf personen onder het puin.