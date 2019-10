Koppel riskeert 4 maanden cel voor slagen met broeksriem aan minderjarige dochter

Beringen - Een Kosovaars echtpaar uit Beringen dat sinds 1999 in België verblijft riskeert 4 maanden cel en een boete van 400 euro omdat ze hun minderjarige dochter met de vlakke hand en een broeksriem geslagen hadden.

Het meisje, nu 17 jaar oud, had een relatie met een Marokkaanse jongen, maar dat zinde de ouders niet. Zij hadden een gearrangeerd huwelijk voor haar gepland.

Op 21 april 2018 hing de dochter huilend uit het venster van haar ouderlijk huis en riep ze om hulp. De politie ontzette haar. In het bijzijn van de agenten sloeg de moeder haar dochter met de vlakke hand. Ook de broers namen een dreigende houding tegen de agenten aan.

Intussen verblijft het meisje al 1,5 jaar in een jeugdinstelling waar ze volgens het parket een voorbeeld is voor anderen. Ook op school blinkt ze uit. Ze gaat nu in het weekend naar huis.

De ouders beweerden dinsdag dat ze bereid zijn de relatie van hun dochter met een Marokkaanse jongen te aanvaarden, als ze haar vriend kunnen zien en spreken. Het parket zag bij het ouderpaar echter geen enkel schuldinzicht. “In België is uithuwelijken ook strafbaar. Hier mag je trouwen met wie je wil. En kinderen slaan met een broeksriem of vlakke hand, is hier al helemaal niet toegelaten,” aldus de procureur.

“Het was eenmalig. Ik had schrik dat zij met hem geslapen had. Ze kon niet met iemand anders trouwen, als ze met hem geslapen had,” legde de vader uit. Het koppel had geen advocaat en kreeg bijstand van een tolk.

“Er is een verschil tussen een pedagogische tik en het gebruik van een broeksriem”, repliceerde de strafrechter. “Een riem dient om uw broek omhoog te houden.” De vader verklaarde akkoord te gaan met een werkstraf. De vrouw had naar eigen zeggen medische problemen. De rechtbank doet op 26 november uitspraak.

(belga)