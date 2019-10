Aanrijder die 160 kilometer per uur reed maar wel voorrang had, toch veroordeeld na dodelijk ongeval

Meulebeke - Op 16 november 2018 overleed Dominique Van Landuyt (53) uit Harelbeke na een aanrijding door Niels D. (31). Die laatste had eigenlijk voorrang, maar reed 160 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 70. Hij wordt nu als enige verantwoordelijk gesteld en krijgt 1 jaar voorwaardelijk en 5 jaar rijverbod.

Was Dominique Van Landuyt (53) uit Harelbeke zelf mee aansprakelijk voor het ongeval dat op 16 november vorig jaar zijn leven kostte? Dat was de vraag waarover de politierechter in Kortrijk zich dinsdagmorgen moest buigen.

Op die fatale nacht, omstreeks 00.30 uur, kwam Dominique vanuit de Vijfstraat in Meulebeke de Tieltstraat opgereden. Daarbij werd hij in de rechterflank gegrepen door de BMW van Niels D. (31) uit Tielt en uit zijn wagen geslingerd. De man was op slag dood.

Kon het ongeval vermeden worden? In principe had het slachtoffer immers voorrang moeten verlenen. Maar onderzoek van de verkeersdeskundige wees uit dat de aanrijder Niels D. maar liefst 160 kilometer per uur reed. In de Tieltstraat in Meulebeke is 70 het maximum.

De advocaat van het slachtoffer, die een echtgenote en een zoon achterliet, was duidelijk in zijn betoog . “Het slachtoffer had zijn voorrang niet verleend. Het onderzoek van de vekeersdeskundige wijst echter uit dat het ongeval enkel en alleen te wijten was aan de overdreven snelheid van de beklaagde”, klonk het bij raadsman Frederic Busschaert.

Ook de rechter volgde de deskundige. Hij verklaarde de feiten bewezen en veroordeelde Niels D. tot een rijverbod van vijf jaar en een celstraf van één jaar voorwaardelijk. “Daaraan worden probatievoorwaarden gekoppeld, waaronder het volgen van een verkeerssensibiliseringsmodule bij Vias”, aldus de politierechter. “Onaangepast rijgedrag moet uit het verkeer worden geweerd.”

Daarbovenop krijgt D. een boete van in het totaal 4.400 euro moet de man nog eens een bedrag van 15.000 aan de weduwe en 10.000 euro aan de zoon. Hun raadsman is alvast blij dat het slachtoffer geen enkele aansprakelijkheid wordt verweten. “De enige oorzaak is de manifeste overtreding. Als de man gewoon 70 per uur had gereden, dan kon dit dramatische ongeval worden vermeden.”

Beschuldigde Niels D. zijn advocaat wees op de enorme spijt van zijn cliënt. “Er is maar één ding van belang en dat is niet de strafmaat. Het klinkt misschien hol en goedkoop, maar hij hoopt dat de nabestaanden begrip kunnen opbrengen voor zijn oprechte spijt. Sindsdien gaat hij met een rugzak door het leven. Alles is anders.”