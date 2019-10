Eden Hazard: “Ik had na het WK voor mezelf al uitgemaakt dat ik naar Real Madrid zou komen”

Eden Hazard heeft in een gesprek met de mediakanalen van Real Madrid teruggeblikt op zijn eerste maanden in de Spaanse hoofdstad en zijn ambities uitgesproken voor de toekomst. “We gaan ons helemaal geven om de Champions League, Liga en Copa del Rey te winnen”, vertelde de 28-jarige Rode Duivel strijdvaardig.

“Ik voetbal voor dit shirt”, stelde Hazard. “Wanneer ik het veld in Bernabéu opkom, ben ik gelukkig. Ik ben hier om in dat stadion te spelen en mijn ploegmaats te helpen. Op het einde van het seizoen moeten we eigenlijk een, twee, drie of vier bekers in de lucht steken. Voor mij blijft de Champions League heel belangrijk. Met Chelsea speelde ik eenmaal de halve finales, maar Real won de trofee de voorbije jaren vaak, al is dat heel moeilijk omdat veel ploeg op eindwinst azen. Maar ik ben hier om het Kampioenenbal te winnen. Dat is voor iedereen belangrijk.”

Hazard kwam ook nog even terug op zijn overgang afgelopen zomer, toen hij Chelsea ruilde voor de Spaanse hoofdstad. “Het was altijd mijn droom om voor Real, de beste club ter wereld, te voetballen. Ik ben nu dan ook heel gelukkig. Thibaut Courtois zei me altijd dat Real de beste club was. Ik had voor mezelf al na het WK, in de zomer van 2018, de beslissing genomen om naar Real te komen, maar dat ging niet en ik bleef nog een seizoen bij Chelsea. De club begreep mijn situatie en liet me nadien gaan. Ik praatte met voorzitter Florentino Pérez en later ook met Luka Modric. Ik voelde toen dat iedereen me bij Real wilde zien.”