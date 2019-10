Eén lach en veel tranen bij uitvaart Marieke Vervoort, zelfs bij de begrafenisondernemer: “Dat is nog nooit gebeurd”

“Zie mij hier staan. Met tranen in mijn ogen. Dat is nog nooit gebeurd.” Begrafenisondernemer Maarten Stulens schrok van zichzelf. Drie jaar lang heeft hij met Marieke Vervoort haar uitvaart voorbereid. “Vandaag is helemaal gelopen zoals ze het had gewild. Alleen mijn tranen stonden niet in het scenario.”