Europese voetbalbond is mild: slechts één match achter gesloten deuren voor Bulgaren na racistische spreekkoren

Eén wedstrijd achter gesloten deuren én een boete van 75.000 euro. Dat is het (milde) verdict voor de Bulgaarse voetbalbond na de racistische spreekkoren van de Bulgaarse fans tijdens de interlandwedstrijd tegen Engeland.

Zo’n twee weken geleden, op 14 oktober, won de Engelse nationale ploeg met zware 0-6 cijfers van Bulgarije tijdens de kwalificatiecampagne voor het EK 2020 . De match in Sofia werd tot tweemaal toe stilgelegd na racistische spreekkoren en wangedrag van de Bulgaarse thuissupporters aan het adres van de Engelsen.

De wantoestanden zorgden achteraf voor heel wat consternatie, waarop de Bulgaarse bondsvoorzitter én de bondscoach even later besloten op te stappen. Nu besliste de Disciplinaire Commissie van de Europese voetbalbond UEFA om de Bulgaren ook één match achter gesloten deuren toe te kennen. Ook een tweede match zonder publiek behoort tot de mogelijkheden, maar die straf is voorlopig voorwaardelijk.

Daarbovenop volgt er ook nog een boete van 75.000 euro voor de racistische gezangen en 10.000 euro voor andere incidenten. De volgende thuismatch van het Bulgaarse elftal valt op 17 november tegen Tsjechië.