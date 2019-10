Belg op ‘Most Wanted’-lijst van Europese politie opgepakt op eigen verjaardagsfeestje

Een van de meeste gezochte criminelen op de ‘Most Wanted’-lijst van Europol is opgepakt in Spanje. Het Luxemburgse gerecht vordert 22 jaar cel tegen Turks-Belgische Cihan Guzel (34) voor zijn aandeel in een gewapende overval op een beveiligingsfirma. Daarbij zijn explosieven en oorlogswapens gebruikt.

Vorige week, op 26 oktober, nam het FAST-team in België en Luxemburg contact op met de Nationale Politie in Spanje omdat er een tip was binnengekomen dat Guzel zich aan de Costa del Sol zou kunnen bevinden. Onderzoek van de politie wees uit dat de man zijn verjaardag aan het vieren was in een club in Puerto Banús, Marbella. Terwijl het feest in volle gang was viel de politie rond 02.30 binnen. Guzel bleek een Franse identiteitskaart op zak te hebben met een valse naam op.

Overval

De verdachte stond al lang hoog op de ‘Most Wanted’-lijst van Europol. Onder meer voor zijn aandeel in een poging tot overval op een beveiligingsbedrijf in de stad Luxemburg, in de nacht van 2 op 3 april 2013.

Vijf à zeven mannen gebruikten toen explosieven om de deuren te openen en namen agenten en bewakers onder vuur met oorlogswapens. In de bunker waar het geld lag, geraakten ze niet. Na de overval vluchtten ze richting België.

Luxemburg vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit tegen de voortvluchtige voor poging tot moord, illegale handel in wapens, munitie en explosieven, gewapende en gewelddadige diefstal en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Luxemburgse gerecht vordert een celstraf van 22 jaar tegen hem.

Verder wordt hij verdacht van nog andere overvallen. De Luxemburgse autoriteiten hebben zijn uitlevering al gevraagd.