Toerist verliest voet, ander zwaargewond wanneer ze worden aangevallen door een haai tijdens het duiken

Twee Britse backpackers werden tijdens een duiktrip in Australië aangevallen door een haai. Danny Maggs (22) en Alistair Raddon (28) waren in het water toen het dier plots toesloeg: eerst werd viel de haai de ene jongeman aan, daarna de ander. De mannen werden direct terug op de boot gehesen waar ze eerste hulp kregen van enkele verpleegkundigen aan boord. Eén van de mannen verloor zijn rechtervoet terwijl de ander zware verwondingen opliep aan zijn kuit.

Na de aanviel kregen de heren eerste hulp op de boot terwijl een reddingshelikopter onderweg was om hen naar het ziekenhuis te brengen. Volgens artsen waren de mannen in een opvallend goed humeur. “Hun toestand was kritiek, maar ze waren goedgeluimd”, verklaarde een van de artsen. Op weg naar het ziekenhuis zou het tweetal nog mopjes hebben gemaakt over hun rugbyteam. In het ziekenhuis ondergingen ze allebei een spoedoperatie. Danny Maggs zou tussen de twee operaties door zijn vader hebben gebeld waarin hij verklaarde dat hij doodsangsten heeft uitgestaan. Hij verklaarde dat zijn verwondingen veel erger hadden kunnen zijn.

