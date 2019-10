Babylonische spraakverwarring aan het station van Diksmuide: agenten halen Google Translate boven

Diksmuide - De politie van Diksmuide werd deze middag opgeroepen voor een bizarre interventie aan het station van Diksmuide. Twee mannen die een vreemde taal spraken waren er compleet over hun toeren om hulp aan het roepen. Omstaanders konden hen niet verstaan of helpen en belden de politie.

Agenten kwamen onmiddellijk ter plaatse omdat het om een zorgwekkende situatie ging. Om hen te bedaren, werden de twee Roemenen meegenomen naar het commissariaat. Daar starten de agenten Google Translate op de computer op om te kunnen communiceren.

Elk om beurt gaven de twee mannen en de politieagenten een zin om zo te achterhalen wat er aan de hand was. Het bleek dat het om twee Roemenen ging die aan het station werden gedumpt door hun kwade baas. Die was niet tevreden over hun werk en zei dat ze maar terug moesten keren naar Roemenië.

De agenten gaven zo goed als kon de twee mannen wat uitleg over hoe ze een trein naar Brussel konden nemen, waar de mannen aangaven hulp te kunnen vinden. De twee Roemenen kregen nog een lift terug naar het station. Omdat er niets strafbaars gebeurd is, werd er geen pv opgesteld.