Thibaut Courtois etaleert zijn dribbelkunsten, met Zinédine Zidane als 'slachtoffer'

Real Madrid speelt woensdagavond op de elfde speeldag in La Liga thuis tegen Leganes. Met naar alle waarschijnlijkheid Thibaut Courtois in doel. De Rode Duivel kreeg de voorbije weken kritiek, maar maakte veel goed met een uitstekende match tegen Galatasaray. Courtois lijkt zich uitermate goed te voel bij De Koninklijke en dat demonstreerde hij dinsdag op training in Madrid. Met een 'regenboogdribbel' over het hoofd van trainer Zinédine Zidane. Al was die precies niet meteen onder de indruk.

De beelden: