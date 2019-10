Belgische F-16’s onderscheppen opnieuw Russische toestellen

Belgische F-16’s hebben dinsdag Russische toestellen onderschept aan de noordoostelijke grens van het NAVO-luchtruim. Dat heeft de luchtmacht bekendgemaakt.

In Litouwen staat sinds 3 september een Belgisch detachement met F-16’s in voor de bescherming van het Baltische luchtruim, aangezien die landen geen eigen gevechtsvliegtuigen hebben. Dat gebeurt in het kader van de NAVO-missie ‘Baltic Air Policing’.

De Belgische gevechtsvliegtuigen hebben dinsdag “succesvol enkele Russische toestellen onderschept, waaronder een krachtige Sukhoi Su35 Flanker”, aldus de luchtmacht.“

Onze piloten en grondpersoneel hebben goed werk verricht, door opnieuw het Europese NAVO-luchtruim te beschermen.”