Vliegtuigje crasht op woning in New Jersey en zet naburige huizen in brand

Een Cessna 414 is neergestort op een woning in de Amerikaanse staat New Jersey en heeft vuur gevat. Minstens twee andere woningen staan in brand. Op grond raakte niemand gewond, over de toestand van de piloot is nog niets bekend.

Een klein vliegtuig stortte dinsdag neer op een huis in Colonia , in New Jersey (VS). Het huis dat werd getroffen door het vliegtuig vloog in brand, net als twee andere gebouwen.

Alleen de piloot was aan boord van het vliegtuigje. Over zijn toestand is nog niets bekend. Op de grond vielen geen slachtoffers. “Er was niemand thuis in de getroffen woningen. Al dachten we eerst van wel omdat er een wagen op de oprit stond. De materiële schade is wel erg groot”, zei de lokale burgemeester.”

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.