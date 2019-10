Romelu Lukaku kijkt de "Nieuwe Pirlo" in de ogen, de jongen van 30 miljoen die onlangs een wereldgoal scoorde

In de Serie A speelt Inter dinsdagavond op het veld van Brescia. Romelu Lukaku en co kunnen voorlopig de leiding overnemen van Juventus bij winst tegen de ploeg van Mario Balotelli. Al klopt dat laatste niet helemaal. Brescia is namelijk de ploeg van Sandro Tonali.

De amper 19-jarige Italiaanse middenvelder is de draaischijf van de Italiaanse promovendus en stond tot nu toe elke wedstrijd in de basis. Slechts één keer haalde hij de negentig minuten niet. In acht competitieoptredens zit Tonali aan twee assists en één goal. Afgelopen weekend scoorde hij namelijk een parel tegen Genoa.

TALENT | Dit is waarom men Sandro Tonali "Il Nuovo Pirlo" noemt. ?? pic.twitter.com/GQnS710YdF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 29, 2019

Tonali, die volgens Transfermarkt al 30 miljoen euro waard is, verdeelt het spelletje alsof hij al jaren prof is en werd daardoor al snel vergeleken met Andrea Pirlo. Maar het zijn niet enkel zijn talenten die dergelijke vergelijking opwerpen. Pirlo werd ook bij Brescia opgemerkt als spelverdeler en Tonali lijkt bovendien als twee druppels water op de Italiaanse legende.

Een hele reeks Europese topclubs zouden zich al gemeld hebben voor Tonali. Van Juventus, Inter en Milan tot Chelsea en Manchester City. Brescia-voorzitter Massimo Cellino liet al weten op welke voorwaarde hij zijn diamant zal verkopen. “Ik hoop dat hij zo lang mogelijk bij ons blijft, maar het belangrijkste is dat een club liefde toont voor Sandro en ons. Met liefde bedoel ik in hun aanpak, de juiste timing en zorgen voor zo weinig mogelijk afleiding van zijn prestaties bij Brescia. Zoals bij Radja Nainggolan draait niet alles om geld. Juventus bood toen meer geld aan Cagliari dan AS Roma, maar Roma toonde dat het Radja meer wilde.”

Het opmerkelijke is wel dat Tonali zichzelf niet vergelijkt met Pirlo maar met diens voormalig Milan-ploegmaat Gennaro Gattuso. “In verband met de vergelijkingen met Pirlo, hij is een inspiratie maar ik heb mezelf nooit met hem vergeleken”, aldus het 18-jarige toptalent. “Misschien dat mijn haar inderdaad vergelijkbaar is. Maar mijn rolmodel is Gattuso, vooral voor zijn mentaliteit.”