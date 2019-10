Domper voor Zulte Waregem: Saido Berahino staat weken aan de kant met blessure

Geen Saido Berahino bij Zulte Waregem in de competitiewedstrijd tegen Club Brugge. De Engelse spits liep zondag op training een scheurtje aan de mediale band op en is vier tot zes weken out. Een domper voor Essevee want Berahino scoorde dit seizoen al vier keer in negen optredens sinds zijn vrije transfer afgelopen zomer. Marvin Baudry liep een neusbreuk op, maar zal woensdag wel spelen tegen blauw-zwart. Allicht met een masker.