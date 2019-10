Voormalig sterrenrestaurant De Karmeliet staat te koop (maar niet voor een prikje)

Brugge - Wie eigenaar wil worden van een monument in de Belgische gastronomie, kan momenteel de slag van zijn leven slaan. Sinds kort staat voormalig driesterrenrestaurant De Karmeliet te koop. “Maar er is geen haast bij”, zegt chef Geert Van Hecke.

Een herenhuis uit 1830 in Victoriaanse stijl met aangelegde tuin, orangerie, burelen, wijnkelder, een topkeuken maar vooral een stukje culinaire geschiedenis: dat kan het uwe zijn voor 2,6 miljoen euro. Want drie jaar na de sluiting van driesterrenrestaurant De Karmeliet heeft chef Geert Van Hecke het monumentale pand in de Langestraat, dat sinds begin 2017 wordt uitgebaat als feestzaal, te koop gezet. Op discrete wijze en zonder bordjes aan de gevel. “Want er is geen haast bij. We maken nog steeds gebruik van het gebouw, waarin we ook onze burelen hebben. Maar een pand als dit verkoop je niet op enkele dagen tijd, en daarom hebben we beslist het nu al te koop te zetten.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het gebouw in de etalage staat. Dat gebeurde ook al ten tijde van de sluiting van het restaurant, maar toen besloot de chef al snel om toch niet te verkopen. “Niet dat er geen kandidaten waren, integendeel. Zo was er interesse van een schoolinstelling. Maar uiteindelijk besloten we om het pand nog enkele jaren te behouden en als feestzaal uit te baten. De inrichting was er en de keuken ook, dus waarom ook niet?”

“Maar nu zijn we alweer enkele jaren verder en stellen we vast dat het gebouw als feestzaal niet maximaal wordt benut terwijl de kosten die eraan verbonden zijn, onder andere voor onderhoud, natuurlijk ook niet min zijn. Ooit moet die verkoop er toch komen, maar nog eens: wij zijn niet gehaast. We hebben dan ook nog verschillende feesten op de agenda staan.”

Hoe dan ook is de Langestraat zijn sterrenchef nog lang nog niet kwijt. Met Zet’Joe als kleinschalige opvolger, op een steenworp van De Karmeliet, haalde Van Hecke in 2017 meteen alweer een Michelinster binnen. Hoopt hij om daar volgende maand, wanneer de nieuwe gids wordt voorgesteld, nog een bij te doen? “Die zou ik niet weigeren, maar het hoeft ook niet. Voor het halen van die tweede en derde ster met De Karmeliet hebben we destijds steeds moeten aanpassen. Maar daar begin ik niet meer aan. Zet’Joe verander ik niet meer, het is goed zoals het is.”