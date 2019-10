Boris Johnson haalt zijn slag thuis: Britten mogen op 12 december opnieuw naar de stembus

De kogel is door de kerk: de Britten mogen op 12 december alweer naar de stembus. Het Britse Lagerhuis heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van premier Boris Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren. Het voorstel van Labour om de verkiezingen drie dagen eerder te organiseren, heeft het niet gehaald.

Johnson heeft zijn slag thuisgehaald: de Britten mogen zich opmaken voor een nieuwe stembusgang op 12 december. Dat plan werd maandagavond nog verworpen door het Lagerhuis, maar toen ging het om een motie waarvoor een tweederdemeerderheid nodig was. Johnson probeerde het dinsdag nog eens met een gewoon wetsontwerp, waarvoor de gewone meerderheid van de helft plus één volstaat, en deze keer was het wel raak.

Het voorstel van Labour om de datum te vervroegen van donderdag 12 december naar maandag 9 december, onder meer omdat studenten dan gemakkelijker gemobiliseerd zouden worden, heeft het niet gehaald. Labour-leider Jeremy Corbyn argumenteerde dat het eerste semester eindigt op 13 december, op 12 december zouden ze al op weg naar huis zijn. Maar 315 parlementsleden stemden tegen het voorstel, 295 stemden voor.

Geen uitbreiding van het stemrecht

Andere voorstellen om het stemrecht bij eventuele vervroegde verkiezingen uit te breiden naar 16- en 17-jarigen alsook de 3,4 miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië werden niet ter stemming gebracht, omdat ze niet ‘binnen het toepassingsgebied van het voorstel’ zijn, zo kondigde vicevoorzitter Lindsay Hoyle aan. Daarmee was meteen ook een belangrijk obstakel uit de weg geruimd. Downing Street had er immers mee gedreigd het hele wetsontwerp in te trekken indien die oppositievoorstellen het hadden gehaald.

Ook Labour aan boord

Dat Johnson zijn meerderheid op zak had, bleek dinsdagochtend al. Oppositiepartijen SNP en de Liberal Democrats willen sowieso vervroegde verkiezingen: zij zijn tegen de Brexit gekant en hopen meer zetels te halen, waarna ze een nieuw referendum kunnen forceren. De grootste oppositiepartij Labour leek maandagavond niet echt warm te lopen voor verkiezingen, maar veranderde dinsdagvoormiddag na een fractievergadering van standpunt: ook Labour wil vervroegde verkiezingen in december.

De stembusgang zal trouwens de eerste worden die zo dicht bij Kerstmis plaatsvindt sinds 1923. Het valt dan ook niet te voorspellen hoe gestemd zal worden. Sommige politici vrezen dat verkiezingen in de kerstperiode de kiezers enkel zal irriteren. Het koude winterweer en de korte dagen zullen ook niet bevorderlijk zijn voor enerzijds het campagnevoeren en anderzijds om mensen op de verkiezingsdag naar buiten te krijgen om te stemmen.

Johnson vergevingsgezind

Johnson heeft dinsdag ook tien van de 21 uitgesloten parlementsleden terug in de Conservatieve fractie opgenomen. Hij had ze twee maanden geleden uit de fractie gezet omdat ze met de oppositie hadden meegestemd om een harde Brexit op 31 oktober te vermijden. Nu die strijd is beslecht en er zich vervroegde verkiezingen aandienen, heeft Johnson de rebellen aangeboden opnieuw bij de fractie aan te sluiten. Tien van hen, onder wie Nicholas Soames, de kleinzoon van Winstons Churchill, besloten naar de fractie terug te keren.

Enkele andere vooraanstaande rebellen, zoals Dominic Grieve, Oliver Letwin, Ken Clarke en Philip Hammond, blijven vooralsnog als onafhankelijke zetelen in het parlement.

Tusk zegt al vaarwel

Europees president Donald Tusk stelt in een tweet dat het uitstel voor Brexit ook formeel is goedgekeurd door de 27 EU-lidstaten, en dat Groot-Brittannië ‘de extra drie maanden maar best goed kan besteden, aangezien het de laatste verlenging kan zijn’. Tusk maakt ook van de gelegenheid gebruik om alvast afscheid te nemen van zijn Britse vrienden, nu zijn mandaat afloopt. ‘Ik houd mijn vingers gekruist voor jullie.’