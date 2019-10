Stormi, de dochter van Kylie Jenner en Travis Scott, besloot om zich voor halloween te verkleden als haar mama. Op het internet doken tal van beelden op waarin Stormi de mini-versie draagt van het kleed dat Kylie droeg tijdens het Met Gala in 2019. De beelden werden al duizenden keren gedeeld en de reacties zijn zeer lovend: “Hoe schattig is dit? Stormi wint deze ronde!”

