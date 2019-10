Man gewond bij brand in Schaarbeek

Schaarbeek - In Schaarbeek is dinsdagavond een man gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw. De man raakte bevangen door de rook en is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 17.00 uur uit in de keuken van een flat op de zesde verdieping van een zeven verdiepingen tellend flatgebouw in de Eugène Plaskystraat in Schaarbeek.

De brandweer was snel ter plaatse, maar de bewoner van de flat was bevangen geraakt door de rook en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

De flat is door de brand minstens tijdelijk onbewoonbaar.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Er zijn geen andere slachtoffers gevallen.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Alle andere bewoners van het flatgebouw kunnen vanavond weer naar hun flat.