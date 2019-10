Politie waarschuwt voor oplichting via tweedehandssites en bankkaartlezers

Nieuwpoort - Een 40-jarige man uit Nieuwpoort is via een tweedehandswebsite 750 euro lichter gemaakt door een sluwe oplichter. De politie van de zone Westkust raadt aan om extra alert te zijn wanneer kopers of verkopers gebruik maken van kaartlezers.

Oplichtingen via tweedehandswebsites gebeuren vaker, maar meestal zijn het de verkopers die nietsvermoedende kopers een rad voor de ogen draaien. Deze keer had het slachtoffer zelf een motorhelm te koop gezet. Een zekere ‘Willem Janssen’ hapte toe en wilde zelfs onmiddellijk de vraagprijs neertellen.

Die zogezegd geïnteresseerde koper beweerde dat hij in het verleden zelf al was opgelicht. Om zijn goede intenties te tonen moest de verkoper daarom eerst op een bepaalde link klikken. Daarna moest hij een eurocent betalen en twee codes ingeven via zijn bankkaartlezer. Een vreemde manier van werken, maar het latere slachtoffer had dat niet door.

Op die manier bemachtigde de oplichter de bankgegevens van het slachtoffer. ‘Willem Janssen’, de fictieve naam die hij gebruikte, maakte de man uit Nieuwpoort ongeveer 750 euro lichter.

Dergelijke oplichting via een vermeende verificatie komt de laatste tijd regelmatig voor. “Wees alert, klik nooit op onbekende links en geef zeker nooit gevoelige bankgegevens door”, waarschuwt de politiezone Westkust. Wie toch slachtoffer geworden is van dergelijke praktijken, krijgt de raad om onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Het is dan uiteraard ook noodzakelijk om zo snel mogelijk de bank te verwittigen en de bankkaart te laten blokkeren.