Wallonië verklaart de oorlog aan het everzwijn: dieren moeten totaal uitgeroeid worden boven Samber en Maas

Wallonië voert de strijd tegen de everzwijnen fors op. Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR) heeft nu zelfs beslist dat de dieren ten noorden van de rivieren Samber en Maas totaal moeten worden uitgeroeid. Elders moeten jagers de enorme aantallen everzwijnen minstens met de helft en mogelijk zelfs met 80 procent terugdringen.

In Vlaanderen hebben delen van Limburg en Antwerpen af te rekenen met steeds driester wordende everzwijnen. Maar over de taalgrens – waar onder everzwijnen ook de besmettelijke Afrikaanse varkenspest rondgaat – is de situatie nog vele malen erger. En dat noopt tot drastische maatregelen, zo blijkt uit de uitkomst van een groot overleg tussen de Waalse landbouwminister Willy Borsus, het Waalse ministerie van Landbouw en Natuur, en de jagersverenigingen.

Om de situatie weer onder controle te krijgen, wordt Wallonië in tweeën geknipt. Boven de rivieren Samber en Maas – een grens die ietwat samenvalt met een denkbeeldige lijn tussen de steden Charleroi, Namen en Luik – is het de bedoeling dat er straks geen everzwijnen meer voorkomen. Volgens Borsus veroorzaken de dieren – die in deze veeleer stedelijke regio enkele jaren geleden totaal niet voorkwamen – te veel verkeersongevallen, schade aan tuinen, landbouwgewassen en bossen. En er dreigen ook problemen voor de volksgezondheid.

Onder Samber en Maas, een meer bosrijke omgeving, moeten jagers de aantallen everzwijnen fors naar beneden halen. Daarbij worden percentages tussen de 50 en de 80 procent genoemd, wat volgens specialisten betekent dat vele duizenden everzwijnen moeten worden bejaagd.

Borsus wil nu met specialisten een telsysteem uitwerken, zodat enigszins duidelijk wordt hoeveel everzwijnen er in de verschillende Waalse regio’s opduiken. Op die manier kunnen jachtverenigingen streefcijfers worden opgelegd.

Vragen over haalbaarheid

Experts zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen van Borsus. “Everzwijnen zijn en blijven zeer schichtige dieren, die enorm moeilijk te bejagen zijn”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. “Het zal een volgehouden inspanning vragen om in een bepaalde Waalse regio alle everzwijnen te laten verdwijnen.” Hij wijst ook op de rol van de jagers in het plan van Borsus, “terwijl we weten dat net jagers verantwoordelijk waren voor het continu uitzetten van everzwijnen, waardoor we nu met deze enorme aantallen zitten”.

Tussen juli 2018 en februari van dit jaar werden in Wallonië meer dan 35.000 everzwijnen afgeschoten, goed voor 150 exemplaren per dag. Ter vergelijking: in Vlaanderen werden in heel 2018 zo’n 1.600 everzwijnen geschoten.