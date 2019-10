Van abortus tot euthanasie: ethische dossiers zijn weer terug van weggeweest

Open VLD breekt een lans voor euthanasie na een “voltooid leven”. De bedoeling is om zo het debat rond de kwestie aan te zwengelen. Daarmee komen ethische thema’s als euthanasie en abortus weer bovenaan de agenda. “We moeten daar niet flauw over doen”, klinkt het bij de liberalen. “Er is geen regering, dus we hoeven ons niet in te houden om die thema’s in de markt te zetten.”