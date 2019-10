Marion (27) ging van zelfstandige in bijberoep naar eigen zaak: “Ik had het veel eerder moeten doen”

Wat vroeger een opstapje was naar een volwaardig bestaan als zelfstandige, is tegenwoordig een heuse springplank. Vorig jaar waagde bijna 30 procent van de zelfstandigen in bijberoep de sprong naar een volwaardig zelfstandigenstatuut. Meteen het hoogste percentage in 20 jaar. En, opvallend, vooral de jongere generatie ziet brood in een overstap.