Getuige uit Witte Huis bevestigt: Trump zette president Zelenski onder druk

Belangrijke dag in de impeachment -soap rond Donald Trump dinsdag: voor het eerst getuigde iemand tegen de president die in het Witte Huis zelf werkt. Nu ja, werkt. Sinds Alexander Vindman met zijn bezwaren naar de veiligheidsraad stapte, is de topmilitair op een zijspoor gezet. Medestanders van Trump maken Vindman verdacht wegens diens Oekraïense roots. Maar dat neemt niet weg dat er binnenkort mogelijk publieke verhoren over Trump komen.

In een statement had Vindman aangekondigd wat hij in Washington voor de parlementaire onderzoekscommissie zou zeggen. Dat hij bezorgd was om wat Donald Trump aan zijn Oekraïense collega had gezegd. Dat ...