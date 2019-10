Nederlandse hondenopleider trainde Mechelse herder die ISIS-leider opjoeg: “Ik herkende hem meteen in tweet van Trump”

De herdershond die topterrorist Abu Bakr al-Baghdadi in het nauw dreef, kreeg z’n basistraining in Best, net voorbij Eindhoven. Dat beweert Marco van Hoof, de baas van het Nederlandse hondenopleidingscentrum. “In die tweet van Trump herkende ik hem meteen.”

Hoe de hond heet, mag Marco (57) niet zeggen. Dat is bepaald in een geheimhoudingsverklaring. Maar dat het dier wel degelijk langs zijn trainingscentrum passeerde voor het ‘doorgetraind’ werd door de Amerikaanse special forces, weet de Nederlander heel zeker. “Ik herkende hem meteen. Die heb ik toen hij een jaar oud was hier naartoe gehaald,” aldus een trotse Van Hoof in het Algemeen Dagblad.

De herkenning kwam er nadat Donald Trump een foto van de hond publiek had gemaakt, met de woorden: Een prachtige hond, die geweldig werk verrichte bij het veroveren en doden van de leider van ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Met één Twitterbericht werd de hond een (inter)nationale held. Het was één van de twee honden die de opgejaagde terrorist in een tunnel in het nauw dreef, tot die zichzelf opblies. Aan dat genoegzaam bekende verhaal voegt Van Hoof nu toe dat het om een reu van ongeveer vijf jaar oud gaat.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Een bepaalde drift

Van Hoof doet het vaker, militaire honden opleiden. “Bijvoorbeeld voor in oorlogsgebieden, voor het opsporen van explosieven. Die stellen ze veilig. Of om mensen die iets kwaads in gedachten hebben aan te pakken.” Van Hoofs trainingscentrum D.A.C.H. Police-Dogs and Services in Best fungeert als een basis voor verdere opleiding, in dit geval in de VS. “Specifieke kunsten, die zijn het belangrijkst,” klinkt het. “Een hond moet een bepaalde drift bezitten, moet moedig zijn en sociaal naar mensen kunnen zijn. Dat zijn belangrijke pijlers.”

Waar het dier oorspronkelijk vandaan komt, mag Van Hoof niet zeggen. Wel hoe het op zekere dag Best verliet voor de VS. Of beter: op zekere nacht. “Hij werd ’s nachts nog een keer uitgelaten, dan geladen en naar het vliegveld gebracht. Aldaar worden ze nog eens uitgelaten en op het vliegtuig gezet. Zo gaat dat.”

Een bedankje van Trump heeft de Nederlandse hondenopleider niet gekregen. Voor de erkenning doet hij het ook niet. “Mijn passie is om mensen bewust te maken dat een hond heel veel in zijn mars heeft om ons te kunnen beschermen.”