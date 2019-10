Politie zoekt Noord-Ierse broers in onderzoek naar doden in koelcontainer

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor twee broers uit Noord-Ierland die mee verantwoordelijk zouden zijn voor het drama in Essex. Daar kwamen vorige week 39 mensen om in een koelcontainer. Ronan (40) en Christopher Hughes (34), beiden uit Armagh in Noord-Ierland, worden gezocht op verdenking van mensenhandel, zegt de politie van Essex.

De twee zijn plots spoorloos. Maar volgens hoofdinspecteur Stuart Hooper, die het onderzoek leidt, is het vinden van de twee cruciaal voor het verdere onderzoek. “Op dit moment denken we dat ze in Noord-Ierland zijn. Wie informatie heeft, wordt gevraagd dringend contact op te nemen.” Wat de precieze rol van de twee was, is nog niet duidelijk.

De chauffeur die de container in Zeebrugge afzette en de chauffeur die hem in Engeland ophaalde, zitten beiden al in de cel. Ook dat zijn Noord-Ieren.(cds)