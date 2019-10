Radioactieve rookmelder straks verboden

Er dreigt niet alleen een tekort aan nieuwe rookmelders. Het FANC, de nucleaire waakhond in ons land, waarschuwt dat er vanaf eind dit jaar ook geen ionisatierookmelders meer in uw woningen mogen hangen.

Dat zijn rookmelders die werken op basis van een radioactieve bron. Ze houden weinig tot geen risico in voor de gebruikers, maar kunnen wel schadelijk zijn voor het leefmilieu wanneer ze niet correct worden gerecycleerd, aldus het FANC. Vandaar de oproep om te controleren of u nog een ionisatierookmelder in huis heeft, en die naar het recyclagepark te brengen.

Om elk risico uit te sluiten, raadt het agentschap aan om plastic handschoenen te dragen bij de verwijdering van het toestel. Vervolgens brengt u de rookmelder en de handschoenen in een plastic zak naar het recyclagepark. Ionisatierookmelders zijn te herkennen aan het waarschuwingsteken voor ioniserende stralingen of het opschrift “am-241”.

Vanaf eind dit jaar moeten alle (huur)woningen in Vlaanderen over een goedgekeurde rookmelder beschikken. Dat zorgt nu voor zo’n stormloop dat onder meer brandweerzones en preventiediensten nog amper aan rookmelders geraken. De toestellen liggen nog wel in de warenhuizen en doe-het-zelfzaken. Experts benadrukken echter dat mensen goed moeten kijken dat ze het juiste type kopen. Die hebben een CE-keurmerk, een batterij die tien jaar werkt en een testknop. (wer)