Greta Thunberg weigert prijs van 46.000 euro

Deze week nog liep Thunberg mee in een klimaatbetoging in Canada. Foto: Photo News

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft dinsdag een prijs geweigerd die haar toegekend werd op een ceremonie in Stockholm.

Het initiatief voor de prijs kwam van Nordic Council, een regionale instantie voor interparlementaire samenwerking. Met de prijs is een bedrag van liefst 350.000 kronen of 46.800 euro gemoeid. Toch wil Thunberg de erkenning niet. “De klimaatbeweging heeft geen nood aan prijzen”, zegt ze. “Wat er nu nodig is, zijn de politici en mensen aan de macht die beginnen te luisteren naar onze stilte.”

Thunberg bedankte wel voor de eer – letterlijk – en gaf de Scandinavische landen een veeg uit de pan door te stellen dat ze hun reputatie van klimaatbewuste landen te weinig eer aandoen. Die kritiek stuurde Thunberg via Instagram de wereld in. In het kader van haar Fridays for Future-beweging was de Zweedse afgelopen vrijdag nog in Canada. Momenteel reist ze door Californië.