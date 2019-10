Britten trekken op 12 december naar de stembus

Het hing maandag al in de lucht, maar gisteren werd het pas echt officieel: het Verenigd Koninkrijk trekt half december opnieuw naar de stembus. Het voorstel van premier Boris Johnson om verkiezingen te houden op donderdag 12 december, werd maandag meteen weggestemd. Een dag later stemde een gewone meerderheid toch voor 12 december. Johnson haalt zijn slag dus thuis.

Aangezien er voor een Brexit tijd is tot 31 januari, konden ook de oppositiepartijen zich vinden in vervroegde verkiezingen. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. Er was een urenlang debat nodig in het Britse Lagerhuis om de juiste datum te prikken.

Dat er nieuwe verkiezingen komen, betekent dat we nog lang niet van de Brexit af zijn. Het vertrek uit de Europese Unie wordt namelijk de inzet van de stembusgang. Boris Johnson mikt vooral op de kiezers die de hele Brexit-soap kotsbeu zijn en zoekt een meerderheid om de deal die hij met de EU heeft gesloten eindelijk uit te voeren. De peilingen geven hem alvast de beste kansen. De Brexit-haters kunnen steun zoeken bij de LibDems – in Engeland en Wales – en de nationalisten van de SNP in Schotland. Zij willen niets liever dan de klok terugdraaien en een Brexit vermijden. Labour, van Jeremy Corbyn, blijft minder uitgesproken en probeert beide kampen te verzoenen met een inhoudelijke “radicale” campagne.(mvdr)