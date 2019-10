Laatste kans op woonbonus jaagt woningprijzen naar recordhoogte

De cijfers spreken boekdelen: noteerden de notarissen in oktober 2018 nog 19.003 vastgoedtransacties, dan waren er dat in oktober van dit jaar al 27.152 of ruim 8.000 meer. Een “ongeziene stijging” met bijna 43 procent, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van de notarissen. En dat terwijl de vastgoedmarkt in het derde kwartaal zo al op volle toeren draaide door de lage rente: het werd zelfs het drukste derde kwartaal in tien jaar. “De aangekondigde afschaffing van de woonbonus heeft die trend alleen maar versterkt.” Het bewijs: in Brussel steeg het aantal vastgoedtransacties in oktober ‘maar’ met 9 procent, in Wallonië met 7,2 procent.

Blind kopen

De rush op vastgoed in Vlaanderen heeft ook zo zijn gevolgen voor de prijzen. “In het derde kwartaal waren de prijzen al naar nieuwe recordhoogtes gestegen door de sterke vraag. Eind september kostte een appartement gemiddeld 235.812 euro in Vlaanderen, een woonhuis gemiddeld 291.251 euro. In oktober kwam daar nog eens 3,2 procent bovenop voor huizen. Dat is een aanzienlijke stijging”, aldus de notaris. Bij de appartementen was er de voorbije maand een lichte terugval (-0,8 procent), wat aantoont dat de mensen die nog snel wilden profiteren van de woonbonus vooral ’huizenjagers’ waren. In nogal wat notariskantoren valt te horen dat sommige kopers zich totaal laten verblinden en gewoon veel meer betalen dan gepland om toch maar de woonbonus te kunnen genieten.

En nu een terugval

Volgens de notarisfederatie zal de flinke stijging van het aantal transacties en van de huizenprijzen echter van korte duur zijn. “De kans dat je in november of december nog een huis kunt kopen met de woonbonus, is zeer klein. Het criterium om die nog te krijgen is de datum dat de notaris de akte ondertekent, terwijl de cijfers voor oktober die van de compromissen zijn”, zegt Bart van Opstal. Tussen beide verlopen al gauw drie tot vier maanden. De notarissen verwachten in november en zeker in december dan ook een terugval van het aantal transacties. Eén ding staat nu al vast: 2019 is goed op weg om het beste jaar ooit te worden inzake vastgoedverkoop.