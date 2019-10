Comité P onderzoekt dood van man (36) in politiecel van Dendermonde

In een politiecel in Dendermonde is vorige zaterdag een man van 36 overleden. Dat bevestigt het parket. J.C. werd door de lokale politie van Lebbeke-Buggenhout naar de politiecel gebracht na een tussenkomst zaterdag. Hij zou zich agressief hebben gedragen, waarna de politie werd gecontacteerd. Die besloten hem mee te nemen, vermoedelijk omdat hij onder invloed van verdovende middelen was.

De man zou niet lang na zijn opsluiting overleden zijn. Een poging om hem te reanimeren, mislukte. Het Comité P is ingeschakeld om de omstandigheden van zijn overlijden te onderzoeken. De familie van de man wou gisteren liever niet reageren. (stov)