Brussel krijgt straks ‘vrouwentaxi’

Het ziet ernaar uit dat Brussel binnenkort een taxidienst rijker is: Girl’s Ride. Volgens de Brusselse nieuwswebsite Bruzz zouden elke zaterdagnacht twee taxi’s uitrijden in de hoofdstad aan 10 euro per rit. Opmerkelijk: alleen vrouwen zijn welkom, zowel achter het stuur als op de achterbank.

De initiatiefneemster zou een 24-jarige studente zijn die zich regelmatig onveilig voelt als vrouw in de hoofdstad. Maandag lanceerde ze een oproep aan vrouwen via Instagram om hun nare ervaringen in taxi’s te delen. Ze wilde gisteren niet reageren omdat het project nog in een pril stadium zit.

In andere Europese grootsteden bestaan zulke vrouwentaxi’s overigens al langer. Ze begeven zich op juridisch glad ijs, want in principe mag een taxibedrijf geen chauffeurs of passagiers kiezen op basis van geslacht wegens de discriminatiewetgeving. In Nederland werd een discriminatieklacht tegen een vrouwentaxi in het verleden wel afgewezen.(jvde)