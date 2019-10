François Roux wordt kabinetschef Charles Michel

De huidige permanente vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, François Roux, wordt de kabinetschef van Charles Michel, die straks aan de slag gaat als voorzitter van de Europese Raad.

Roux, een 61-jarige diplomaat met MR-etiket, is sinds september 2016 de permanente vertegenwoordiger van ons land. Hij fungeerde ook als persoonlijke adviseur van Michel op Europese toppen tijdens diens premierschap.

De man startte zijn carrière bij Buitenlandse Zaken in 1989. Hij was onder meer op post in Rome, Rwanda en bij de Verenigde Naties in New York en Genève. Hij werkte ook als adjunct-kabinetschef van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel en als kabinetschef van Olivier Chastel bij diens doortocht op Ontwikkelingssamenwerking.

Voor de nieuwe permanente vertegenwoordiger wordt gekeken naar twee diplomaten uit CD&V-rangen: Geert Muylle, de vroegere diplomatiek adviseur van premier Yves Leterme, en Wim van de Voorde, momenteel ambassadeur in Berlijn.(blg)