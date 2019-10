Benito Raman drukt zijn stempel bij Schalke met 2 cruciale treffers in bekerzege

In Duitsland stond dinsdagavond de tweede ronde van de Duitse beker op het programma. Enkele Belgen lieten zich - met wisselend succes - opmerken bij hun teams. Ook titelhouder Bayern München beleefde een allesbehalve vlekkeloze avond. Een overzicht.

Trefzekere Raman (Schalke) komt boven water

In Arminia Bielefeld tegen Schalke in Duitsland was het Schopf (16.) die de bezoekers al snel op voorsprong bracht. Daarna was het twee keer de beurt aan Raman (25, 31.): eerst lobde hij doelman Ortega nadat die bijzonder ongelukkig had uitgetrapt, daarna prikte hij een bal van Uth binnen aan de tweede paal. Klos (72.) en Soukou (77.) brachten Bielefeld in de tweede helft nog in de buurt, maar Schalke hield stand.

???



Benito doubles our lead with a lovely chip ??



?? 25' | #DSCS04 0-2 | #S04 pic.twitter.com/56nJiUrf52 — FC Schalke 04 (@s04_en) October 29, 2019

Mangala (Stuttgart) stoot door, Bornauw (Köln) verrassend onderuit

Tweedeklasser Stuttgart heeft zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van de Duitse voetbalbeker. Het won, met Orel Mangala in de basis, na verlengingen met 1-2 van Hamburg, eveneens een tweedeklasser. Sebastiaan Bornauw (ex-Anderlecht) ging met zijn Bundesligaclub FC Köln dan weer verrassend met 3-2 onderuit bij vierdeklasser Saarbrücken.

Orel Mangala mag zich opmaken voor de volgende ronde. Foto: Photo News

Bayern kan blamage nipt vermijden

Bayern München is dinsdagavond met de schrik vrijgekomen in de tweede ronde van de DFB-Pokal. Pas in de slotfase kon de landskampioen en Bekerhouder een 1-0 achterstand op bezoek bij tweedeklasser Bochum nog omzetten in een 1-2 zege en de kwalificatie voor de volgende ronde.

Met een owngoal van Alphonso Davies (36.) klom de thuisploeg, de nummer zestien in de Duitse tweede klasse, na 36 minuten op voorsprong en vervolgens moesten de bezoekers uit Beieren tot in het slot van de wedstrijd wachten op de verlossing, die er uiteindelijk toch kwam via Serge Gnabry (83.) en Thomas Müller (89.). In een turbulent slot kreeg Bochum-verdediger Armel Bella Kotchap nog rood.