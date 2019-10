Kevin Mirallas is vastberaden om bij Antwerp zijn EK-selectie af te dwingen: “Als ik mijn topniveau weer haal, zal Martinez me wel oproepen”

Vanaken, Trossard, Raman, Verschaeren, Praet… Heel wat nieuwe offensieve spelers dromen van hun eerste EK, maar vergeet de oude garde niet. Kevin Mirallas (32) kwam voor zijn familie terug naar België, maar wil zich via Antwerp ook weer in de kijker spelen bij de Rode Duivels – en daar is hij afgelopen weekend mee begonnen. “Roberto Martinez weet wat ik kan bijbrengen.”