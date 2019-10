Keuzestress voor Philippe Clement: Club Brugge-trainer kan op drie posities ingrijpen door druk programma

Clinton Mata zit dan wel officieel in de selectie van Club Brugge, de verdediger is niet volledig hersteld van zijn hamstringblessure. Hoogstwaarschijnlijk neemt Odilon Kossounou vanavond op Zulte Waregem zijn plaats in. Maar er zijn nog drie andere posities waar trainer Philippe Clement door het drukke programma kan ingrijpen.