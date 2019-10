Makelaar van Kevin Mirallas zit nog altijd vast: “Pijnlijke zaak, maar ik ben erg close met hem”

Mirallas heeft het geregeld over zijn manager, Christophe Henrotay. De Luikenaar werd begin september opgepakt op verdenking van financiële fraude, maar kwam twee weken later vrij op borgtocht. “Het gaat wel met hem. Het is wat moeilijker om contact te hebben, maar gelukkig is er nu geen nood om hem elke dag te bellen.”

Christophe Cheniaux, de zakenpartner van Henrotay die meehielp aan de transfers van Mirallas, zit wel nog altijd vast. “Een pijnlijke zaak voor hem en zijn familie, zeker omdat hij nog altijd niet exact weet waarvan hij beschuldigd wordt en omdat zijn vrijlating al meermaals werd uitgesteld – hopelijk komt het er deze week van. Hij betaalt de tol voor het feit dat dit hele verhaal zo gemediatiseerd is. Wat de eventuele aanklachten betreft, blijf ik rustig. Ik ben erg close met hen, ik weet hoe ze werken.”

De zaak Propere handen weerhield Mirallas er overigens ook niet van om terug te keren naar België. “In elk land heb je wel een probleem. Gelukkig proberen ze hier nu lessen te trekken uit de gemaakte fouten. Een goeie zaak, want ik overweeg zelf om na mijn carrière in het voetbal te blijven, eventueel als bestuurder of makelaar.”