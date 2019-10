CLUBNIEUWS. Premier League-clubs overwegen bod op Antwerp-speler, “geen reden om te twijfelen” bij Club Brugge

Het zijn drukke dagen voor de Belgische eersteklassers. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

ANTWERP. Engelse interesse in Buta

Een lucratieve uitgaande transfer: dat zat er nog niet in voor Antwerp de voorbije jaren. Wel kan Lamkel Zé straks wat opbrengen, en Aurelio ­Buta (22,) zeker ook. De Portugese rechtsback staat in de belangstelling van twee Premier League-clubs. Zowel Wolverhampton (twaalfde) als Watford (de rode lantaarn) volgt zijn prestaties al het hele seizoen.

Watford is van plan om volgende maand een mannetje naar België te sturen en beide clubs overwegen ook een bod uit te brengen om hem in de wintermercato al binnen te halen. Buta kwam in 2017 naar Antwerp, dat hem van Benfica huurde en een jaar later ­definitief overnam. (dvd, thst)

CLUB BRUGGE. “Geen reden om te twijfelen”

Opnieuw aanknopen met een zege aan de Gaverbeek: dat is het doel voor Club Brugge vanavond. Aangezien er al iets te vaak met punten werd gemorst in eigen huis moet blauw-zwart op verplaatsing extra opletten. “Drie keer thuis gelijkspelen is te veel”, vindt verdediger Simon Deli.

Voor Club Brugge was het gelijkspel tegen Standard het derde in eigen huis dit seizoen. Daardoor doet het eigenlijk beter op verplaatsing, al kreeg blauw-zwart thuis natuurlijk wel al Genk en Standard over de vloer. De draw komt wel iets zuurder binnen na de pandoering tegen PSG. “Maar drie keer gelijkspelen in Jan Breydel is te veel naar mijn mening”, vindt de Ivoriaan. “Zeker met de doelen die we dit jaar gesteld hebben. Thuis moeten we niet beginnen morsen met punten. Maar dat is voetbal, zulke zaken gebeuren nu eenmaal. Er zijn geen redenen om te twijfelen. Het seizoen loopt tot nu toe gewoon goed en we hebben al veel positieve dingen getoond.”

De reactie tijdens de tweede helft tegen Standard was daar een goed voorbeeld van: Club duwde de Luikenaars helemaal tegen het eigen doel. Maar voor de rust was het erg povertjes. “Bepaalde periodes na de rust waren we veel beter, maar tijdens de pauze hebben we bijgestuurd onder leiding van de coach. Jammer genoeg verliezen we toch twee punten thuis tegen een rechtstreekse tegenstander en de tweede in het klassement. Anders konden we een goede zaak doen.”

Deli ziet wel oorzaken, maar wil geen excuses inroepen voor die slechte helft. “Tijdens de eerste helft hebben we gewoon niet gedaan wat we moesten doen om de match tot een goed te brengen. We incasseren alweer een vroeg tegendoelpunt zoals tegen PSG, dus ook dat moet beter. Voorts hebben we tijdens de eerste helft wel goed verdedigd. Een puntje thuis is niet genoeg voor mij, na de rust moesten we nog gewonnen hebben als je matchverloop ziet. Maar tijdens de eerste helft waren we gewoon heel slecht. Kijk, we hebben tijd genoeg gehad om die match voor te bereiden en hun sterke punten te analysen en daar iets tegenover te zetten. Uiteindelijk hebben ze amper op doel geschoten, maar blijven wij wel met een gelijkspel zitten.”

Vanavond trekt Club naar Zulte Waregem, waar het opnieuw hoopt aan te knopen met een zege of minstens de ongeslagen status in eigen land wil handhaven. Veel tijd om nog stil te staan bij PSG en Standard is er dus niet. Mogelijk krijgt Deli enkele nieuwe collega’s in de verdediging, want door de blessure van Mata en de terugkeer van Mitrovic en Ricca wordt er mogelijk wat gewisseld. “Nu moeten we onze focus verleggen op de uitdagingen die komen. De verplaatsing naar Zulte Waregem en de thuismatch tegen Kortrijk, dus. Daar moeten we opnieuw gewoon winnen.” (jve)

GENK. De Norre vervangt Maehle

Veel vraagtekens: kiest Mazzu weer voor twee spitsen? Krijgt Bongonda een nieuwe kans? Ook centraal op het middenveld moet de Genk-coach keuzes maken. Berge en Heynen worden in de basis verwacht, mogelijk samen met Hagi. Maehle (schouder) trainde gisteren wel, maar is er straks niet bij, Casper De Norre neemt zijn plaats in. “Ik heb met Joakim gesproken en op mentaal vlak is hij nog niet klaar voor Antwerp”, aldus Mazzu. (krli)

KV MECHELEN. Swinkels weer in de selectie

Tegen STVV maakt Arjan Swinkels zijn terugkeer in de wedstrijdselectie na twee speeldagen schorsing na zijn rode kaart op Eupen. Wellicht krijgt Sheldon Bateau vanavond nog de voorkeur op de Nederlander na zijn goed prestaties tegen Antwerp en Waasland-Beveren. Op links krijgt Storm mogelijk wat rust ten voordele van Clément Tainmont, die zich de voorbije weken liet opmerken met een paar sterke invalbeurten. In de spits wordt clubtopschutter William Togui aan de aftrap verwacht en verdwijnt De Camargo mogelijk opnieuw naar de bank. (thst)

STANDARD. Boljevic en Emond out tegen ex-club

Na een bevredigend gelijkspel op het veld van Club (1-1) maken de Rouches zich op voor een thuismatch tegen Waasland-Beveren. “We moeten niet denken dat het een makkelijke wedstrijd wordt”, zegt Michel Preud’homme. “Vorig seizoen stond Waasland-Beveren hier na 49 minuten met 0-3 voor, voordat we het nog miraculeus omturnden (tot 4-3, nvdr.). We moeten dit duel op dezelfde manier opvatten als de voorbije wedstrijden.” Emond en Boljevic zijn er tegen hun ex-club niet bij. Eerstgenoemde had last van het scheenbeen en hervatte deze week de training, maar is nog niet fit genoeg. Boljevic heeft last van de hamstring. Hij kan zondag tegen Gent allicht alweer spelen. (bfa)

STVV. Met twee spitsen

Marc Brys denkt er niet aan zich in te graven in Mechelen. Hij opteert opnieuw voor twee spitsen. Wellicht wijzigt hij zijn basisteam van tegen Gent niet. Al zou hij met De Smet iets meer zekerheid kunnen inbouwen. Bij de beloften, die maandag met 1-6 verloren van OHL, werden Cong Phuong en Lee al bij de rust vervangen. Zij zijn nog mijlenver verwijderd van een plaats in de A-selectie. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Wiegel in de selectie

Andreas Wiegel is twijfelachtig, maar zit wel in de selectie voor de match tegen Standard. De Duitse rechtsachter viel zondag uit met een verrekking aan de kuit, maar lijkt nu toch tijdig fit te raken. Uitkijken of hij ook effectief in de basis start. Daam Foulon is geschorst. Djihad Bizimana en Stefan Milosevic zitten na enkele weken afwezigheid voor het eerst opnieuw in de selectie. (whb)

ZULTE WAREGEM. Gebroken neus voor Baudry

Marvin Baudry liep een neusbreuk op na een botsing met Davy De fauw, maar werd wel geselecteerd voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Doelman Eike Bansen traint mee met de groep, maar werd uit voorzorg niet geselecteerd. Zulte Waregem is Saido Berahino vier tot zes weken kwijt. Zaterdag was de aanvaller geschorst, maar zondagmorgen verdraaide hij zijn knie op training. De Burundees liep een scheurtje in de mediale band op en mist vanavond dus ook de topper tegen Club Brugge. (kv)