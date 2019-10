20-jarige voorbeeldstudente sterft na omstreden dieet: moeder slaakt alarmkreet

De moeder van een overleden aangetroffen Britse studente (20) waarschuwt voor een dubieus dieet dat haar dochter mogelijk fataal is geworden. Lindsey Bone slikte regelmatig appelazijnpillen die de eetlust remmen, een afvalmethode die ook populair is onder celebrities.

De verslagen moeder van de studente zegt dat haar dochter het dieet “misschien twee jaar” volgde. Op de dag van haar dood had ze amper gegeten, blijkt uit telefoonberichtjes. Haar moeder waarschuwt jonge vrouwen daarom voor natuurlijke eetlustremmers en het volgen van zeer strikte diëten.

Bone, die omschreven wordt als een voorbeeldige studente criminologie aan de universiteit van Sussex, zou ook met regelmaat hebben gevast, als onderdeel van het dieet. Op haar kamer werd een dagboek met eetvoorschriften gevonden. Daarop stonden adviezen als “eet niet meer dan 1.200 calorieën per dag”, “eet hooguit één keer per dag koolhydraten” en “blijf in de bibliotheek en eet niet”. Er werden ook appelazijnpillen aangetroffen, aldus de politie. De verloofde van de jonge vrouw verklaarde dat Bone de afgelopen tijd veel bezig was met afvallen vanwege een geplande vakantietrip.

Weinig onderzoek

Een patholoog die het lichaam van Bone onderzocht, zegt tegen de Britse krant ‘The Telegraph’ dat het dieet in combinatie met vasten en medicatie haar systeem mogelijk in de war heeft geschopt. Zij benadrukt ook dat er nog maar weinig bekend is over de effecten van appelazijnpillen, een voedingssupplement dat ook in Nederland eenvoudig te verkrijgen is.

De afvalmethode, ook wel toegepast door een eetlepel azijn te mengen in een glas water, wordt door sterren als Scarlett Johansson, Miranda Kerr and Beyoncé gebezigd. Zij prezen het dieet in het verleden als gezonde manier om gewicht te verliezen. Onderzoekers trekken die conclusie in twijfel.